Acidente com ônibus faz 37 mortos na Índia

Pelo menos 37 pessoas morreram nesta terça-feira (16) em um acidente rodoviário no estado de Madhya Pradesh, no centro da Índia, quando o ônibus em que viajavam caiu em um canal, informou a Polícia à AFP.



"Até agora encontramos 37 corpos, que serão submetidos a necrópsia. As operações de busca e resgate continuam", declarou à AFP Dharamveer Singh, delegado local.



De acordo com a imprensa local, sete pessoas, incluindo o motorista, conseguiram sair da água e estavam em segurança.



O acidente ocorreu quando o ônibus, que transportava mais de 50 passageiros, saiu da estrada e caiu em um canal próximo à cidade de Satna na madrugada desta terça-feira.



As autoridades locais interromperam o fluxo de água no canal para facilitar as operações de resgate e permitir que dois guindastes retirassem o ônibus, de acordo com a imprensa.



"O ônibus estava completamente submerso e demorou três horas para tirá-lo da água", informou o jornal Times of India.



O gabinete do primeiro-ministro Narendra Modi tuitou que as famílias dos mortos no acidente receberiam uma indenização de 200.000 rúpias (US$ 2.750).



"Todo o estado está com as pessoas afetadas pela tragédia", disse o primeiro-ministro de Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, em uma mensagem de vídeo.



A causa do acidente ainda não foi esclarecida, mas a vasta rede de estradas da Índia é mal conservada e perigosa.



Em 2019, mais de 150.000 pessoas morreram em cerca de 500.000 acidentes nas estradas da Índia, ou 410 mortes por dia ou 17 mortes por hora, de acordo com dados do governo.