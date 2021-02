Colômbia teve em 2020 seu pior desempenho econômico em quase meio século

A economia colombiana caiu um histórico 6,8% em 2020 em relação a 2019, por causa da paralisação pela pandemia que afetou especialmente setores como comércio e construção, revelou nesta segunda-feira (15) o órgão estatal de estatística.



"A contração do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,8% é a maior desde 1975", disse em coletiva de imprensa o diretor do Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE), Juan Daniel Oviedo.



Em 2019, a quarta economia latino-americana cresceu 3,3%.



A emergência sanitária atingiu o país em 2020 e no segundo trimestre do ano passado a economia sofreu "a maior contração (trimestral) da história contemporânea", de 15,8% sobre o mesmo período do ano anterior, explicou Oviedo.



O confinamento imposto pelo governo após a detecção do primeiro caso de coronavírus em março foi sentido com mais força no segundo trimestre do ano.



Setores como o comércio (-15,1% anual), a construção (-27,7%) e a exploração de minas e pedreiras (-15,7%) explicam principalmente o mau desempenho da economia no ano passado.



No quarto trimestre o PIB caiu 3,6% em relação ao mesmo período de 2019. Apenas no primeiro trimestre o indicador teve um crescimento, de 0,7% interanual.



PFIZER