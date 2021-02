Ataque com foguete contra base aérea que abriga tropas dos EUA no Iraque

Três foguetes foram lançados contra o aeroporto de Erbil, no norte do Iraque, e um deles atingiu um complexo militar onde se encontram soldados da coalizão liderada pelos Estados Unidos, informaram duas fontes de segurança à AFP nesta segunda-feira (15).



Os outros dois foguetes caíram em áreas residenciais localizadas perto do aeroporto, informou uma das fontes, sem indicar se havia vítimas. Essa é a primeira vez, em quase dois meses, que ocorre um ataque contra instalações militares ou diplomáticas no Iraque.



Por volta das 18h30 GMT, um repórter da AFP ouviu várias explosões na periferia noroeste de Erbil, capital da região autônoma do Curdistão iraquiano.



Fontes iraquianas disseram à AFP que ao menos três foguetes foram disparados na direção do aeroporto.



Espaços militares e diplomáticos ocidentais foram atacados por dezenas de foguetes e ataques com bombas desde o outono de 2019, mas a maior parte da violência ocorreu em Bagdá.



Autoridades dos EUA e do Iraque culparam os grupos armados de linha dura, incluindo a facção pró-iraniana Kataeb Hezbollah.



Esses grupos se opõem à coalizão liderada pelos Estados Unidos, que está sediada no Iraque desde 2014 para ajudar as forças locais a combater o grupo extremista Estado Islâmico.



Com o EI em grande parte derrotado, a coalizão foi reduzida a menos de 3.500 soldados no total, 2.500 dos quais são das tropas americanas.