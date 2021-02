Polícia espanhola prende ex-guerrilheiro colombiano procurado por crimes

A polícia espanhola informou, nesta segunda-feira (15), que prendeu um ex-membro da guerrilha colombiana ELN, procurado pelas autoridades da Colômbia por vários crimes.



Os policiais prenderam Lluis Jhon Castro Ramírez, conhecido como "el Zarco", "um dos criminosos mais procurados da Colômbia", no sábado em Alicante, cidade portuária localizada na costa sudeste da Espanha, disse a polícia em comunicado.



Ex-membro do último grupo rebelde ativo da Colômbia, o Exército de Libertação Nacional, ele é procurado no país latino-americano pelo seu suposto papel em ao menos dez assassinatos, segundo o comunicado.



A polícia espanhola afirmou que conseguiu localizar "el Zarco" com a ajuda das autoridades colombianas e da Interpol, que emitiu uma ordem de prisão contra ele.



O detido foi colocado à disposição da autoridade judicial à espera que se iniciem os trâmites de extradição, segundo a polícia espanhola.