Allan Wagner assume como chanceler do Peru, o sexto em um ano

O veterano diplomata peruano Allan Wagner assumiu, nesta segunda-feira (15), como novo chefe da diplomacia peruana, o sexto desde que a pandemia de coronavírus surgiu no país há 11 meses.



O presidente interino Francisco Sagasti juramentou o novo chanceler no dia seguinte da renúncia de Elizabeth Astete, abalada pela tempestade política das vacinações reservadas às autoridades antes da imunização da população, que também envolve o ex-presidente Martín Vizcarra (2018-2020).



"Sim, juro", declarou Wagner na breve cerimônia em que assumiu este cargo pela terceira vez.



Diplomata de carreira de 79 anos, Wagner foi chanceler em 1985-1988 no primeiro mandato do falecido presidente Alan Garcia e depois em 2002-2003 no governo de Alejandro Toledo.