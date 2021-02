República Dominicana iniciará este mês vacinação contra a covid-19

A República Dominicana iniciará seu plano de vacinação contra a covid-19 neste mês, após fechar acordos para adquirir 21 milhões de doses de AstraZeneca, Pfizer e Sinovac Biotech, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (15).



A vice-presidente, Raquel Peña, informou que o governo planeja imunizar 7,8 milhões dos 10,5 milhões de habitantes do país caribenho, onde foram registrados 230.563 casos do vírus e 2.959 mortes até domingo, segundo o Ministério da Saúde Pública.



"Fizemos o possível e até o impossível para conseguir contratar o número de doses de vacinas necessárias", afirmou Peña.



A primeira fase da vacinação em massa vai até abril e abrangerá profissionais de saúde e pessoas com mais de 60 anos.



Entre maio e julho, a população entre 50 e 59 anos será vacinada, começando por pessoas com diabetes, hipertensão, câncer, obesidade, asma e doenças cardiovasculares, entre outros fatores de risco que aumentam a vulnerabilidade à covid-19.



De agosto a dezembro, pessoas de 18 a 49 anos serão vacinadas.