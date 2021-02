Teerã confirma detenção de um iraniano na Turquia

Teerã confirmou nesta segunda-feira (15) a prisão de um de seus cidadãos na Turquia, porém negou que se trate de um agente consular depois que um funcionário do consulado iraniano em Istambul foi implicado no assassinato de um dissidente.



"Nenhum funcionário consular foi detido" na Turquia, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Said Khatibzadeh, durante uma entrevista coletiva em Teerã.



"O que aconteceu foi a prisão de um cidadão iraniano ao chegar" à Turquia, acrescentou Khatibzadeh, sem dar mais detalhes.



"Estamos em contato com o governo turco e este assunto deve ser resolvido rapidamente", concluiu.



Turquia e Irã são duas potências regionais vizinhas, cujas relações têm sido historicamente complexas.



A agência de notícias turca Anadolu relatou na sexta-feira que um funcionário do consulado iraniano em Istambul, identificado pelas iniciais MRN, havia sido preso como parte da investigação do assassinato na Turquia, em novembro de 2019, de um dissidente iraniano, Massud Molavi.



Segundo Anadolu, a justiça turca o acusa de ter dado um documento de viagem falso a uma pessoa que participou do assassinato, para que pudesse retornar ao Irã.



Molavi, que morreu após receber uma dúzia de tiros, dirigia um canal chamado "Black Box" no aplicativo criptografado Telegram, que desde março de 2018 publicava documentos nos quais afirmava "revelar corrupção, assassinatos e arquivos secretos da República Islâmica do Irã".



Alegava ter contatos entre a Guarda Revolucionária, o exército de elite iraniano, e também confidenciou na época que temia por sua vida.



Na quinta-feira, o jornal pró-governo turco Sabah identificou o funcionário consular iraniano detido como Muhammad Reza Naserzadeh, de 43 anos.



Segundo o jornal, ele é acusado de ter fornecido o documento de viagem falso a Ali Esfanjani, que seria o "mandante" do assassinato de Molavi.