Nove mortos e dez desaparecidos por deslizamento de terra na Indonésia

Um deslizamento de terra causou ao menos nove mortes e deixou dez desaparecidos no leste da ilha de Java, na Indonésia, anunciaram os serviços de resgate nesta segunda-feira (15).



Os socorristas encontraram duas pessoas com vida e nove mortos no deslizamento, mas dez pessoas continuam desaparecidas, segundo a agência de resgate indonésia.



"No momento, não podemos levar equipamentos pesados ao local onde ocorreu o deslizamento de terra, mas tentamos avançar", declarou à AFP o serviço de resgate do leste de Java.



O deslizamento de terra aconteceu em uma área rural do distrito de Nganjuk e atingiu gravemente oito casas, disse esta fonte.



Por outro lado, cerca de 350 pessoas tiveram que deixar suas casas na cidade de Pasuruan, na mesma região, inundada pelo transbordamento de um rio próximo, informou a mesma fonte.