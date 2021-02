Jaguar produzirá apenas veículos elétricos a partir de 2025

A fabricante britânica de carros de luxo Jaguar Land Rover anunciou nesta segunda-feira (15) que seus carros da marca Jaguar serão apenas elétricos a partir de 2025, como parte de uma nova estratégia para alcançar a neutralidade de carbono até 2039.



O grupo, que pertence à empresa indiana Tata Motors, disse em um comunicado que quer tomar um novo rumo sob a liderança de seu novo CEO, Thierry Bolloré.



Jaguar Land Rover promete investir 2,5 bilhões de libras por ano (3,4 bilhões de dólares), principalmente no desenvolvimento de carros elétricos, mas alerta que sua transformação significará uma redução significativa das atividades improdutivas no Reino Unido.



Embora não tenha entrado em detalhes sobre o impacto em termos de empregos, o grupo afirma não ter intenção de fechar nenhuma fábrica. A de Solihull, no centro da Inglaterra, abrigará a plataforma 100% elétrica da Jaguar.



Os carros desta marca passarão a ser 100% elétricos, mas não será o caso da Land Rover, que vai lançar seis modelos totalmente elétricos nos próximos cinco anos, o primeiro em 2024.



A meta é que todos os modelos Jaguar e Land Rover estejam disponíveis em uma versão 100% elétrica até o final da década.



Além disso, Jaguar Land Rover deseja trabalhar no desenvolvimento de hidrogênio e colaborar com o grupo Tata em energias limpas e softwares.



TATA MOTORS