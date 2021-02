Ex-presidente sul-africano Zuma se recusa a comparecer ante comissão anticorrupção

O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma se recusou a comparecer nesta segunda-feira (15) diante da comissão encarregada de investigar a corrupção generalizada durante seus nove anos no poder, desafiando assim uma decisão da Justiça.



Em janeiro, o Tribunal Constitucional, máximo órgão judicial do país, ordenou a comparência de Zuma, privando-o do direito de permanecer calado.



Mas nesta segunda-feira seus advogados avisaram que Jacob Zuma "não compareceria à comissão", apesar de ter sido convocado durante toda a semana.



A comissão foi criada em 2018. Desde então, Zuma, de 78 anos, só apareceu algumas vezes, e em uma delas nem falou. Dezenas de ministros ou ex-ministros, funcionários eleitos, empresários e altos funcionários foram ouvidos.



Atingido por vários escândalos, Zuma foi forçado a renunciar e foi substituído por Cyril Ramaphosa, que prometeu erradicar a corrupção.