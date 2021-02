O Reino Unido superou neste domingo (14) sua meta de 15 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose contra o coronavírus, cumprindo o objetivo do governo de imunizar os grupos mais vulneráveis até meados de fevereiro, anunciou o primeiro-ministro Boris Johnson.



"Hoje nós alcançamos um etapa importante no programa nacional de vacinação do Reino Unido", tuitou o primeiro-ministro.



"NOTÍCIA FANTÁSTICA: mais de 15 milhões de pessoas já receberam sua primeira vacina contra a covid-19", comemorou no Twitter o ministro da Saúde, Matt Hancock.



