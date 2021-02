O presidente boliviano, Luis Arce, expressou neste domingo (14) seu pesar por um acidente no sul do país no qual morreram dois cidadãos argentinos, que transportavam um caminhão tanque com oxigênio medicinal, doado pelo Estado vizinho.



"Estamos muito afetados pelo trágico acidente que deixou dois mortos em uma estrada boliviana, enquanto transportavam uma doação de oxigênio da #Argentina para nosso país em um caminhão tanque. Nossas mais sinceras condolências aos seus familiares", escreveu o presidente em sua conta do Twitter.



O caminhão se acidentou no sábado da cidade de Cieneguillas, na estrada que une os departamentos de Tarija e Potosí, no sul da Bolívia. Seus dois passageiros morreram carbonizados.