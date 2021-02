México anuncia início de nova fase de vacinação contra covid-19

O governo do México anunciou, neste domingo (14), o início da vacinação contra a covid-19 em adultos maiores de 60 anos, depois de iniciar a aplicação das vacinas nos profissionais de saúde no final de dezembro.



As autoridades iniciarão a vacinação na segunda-feira em várias cidades do país depois de receber na madrugada 870.000 doses do laboratório britânico AstraZeneca produzidas na Índia, parte de um acordo de compra de dois milhões de vacinas.



"Queremos que até meados de abril já estejam vacinados com a primeira dose os 15.717.170 adultos maiores de 60 anos (no país)", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador durante coletiva de imprensa.



O México iniciou em 24 de dezembro a aplicação na equipe de saúde da vacina produzida pela aliança americana-alemã Pfizer-BioNTech, com quem acordou a compra de 34,4 milhões de doses.