Papa Francisco agradece a Colômbia por acolhida de migrantes venezuelanos

O papa Francisco elogiou e agradeceu neste domingo (14) a atitude da Colômbia com os migrantes venezuelanos, após a oração do Angelus no Vaticano.



"Sempre vejo com gratidão o compromisso daqueles que colaboram a favor dos migrantes", disse o papa Francisco.



"Hoje, em particular, me junto aos bispos da Colômbia ao expressar reconhecimento pela decisão das autoridades colombianas de implementar o Estatuto de Proteção Temporária para os migrantes venezuelanos presentes no país, favorecendo para eles a acolhida, a proteção e a integração", acrescentou o papa.



"E isso não o torna um país riquíssimo, super desenvolvido, não. Isso o torna um país com tantos problemas de desenvolvimento, de pobreza, de paz... quase 70 anos de guerrilha", lembrou Francisco.



"Mas, mesmo com esses problemas, teve a coragem de olhar pra aqueles migrantes e de fazer este estatuto. Obrigado Colômbia, obrigado!", concluiu o papa.