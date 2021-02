Eleições no Kosovo entre uma nova geração e a velha guarda

Kosovo vota neste domingo (14) em eleições legislativas nas quais uma geração mais jovem de políticos quer acabar com o governo dos antigos comandantes rebeldes, aproveitando que a população está farta da estagnação, da corrupção e da instabilidade política.



A antiga província de Belgrado, que continua lutando para ter reconhecimento pleno em nível internacional, realiza suas quintas eleições antecipadas desde a proclamação da independência em 2008.



O governo que vencer nas urnas será o terceiro desde o início da pandemia de coronavírus há um ano. Isso agravou as dificuldades econômicas deste território pobre, onde a covid-19 causou mais de 1.500 mortes e onde a vacinação não parece próxima.



Mas "chegou a hora de fazer a limpeza geral", exclama Sabri Kadriu, professor de economia.



O movimento nacionalista de esquerda Vetevendosje (VV), que significa "autodeterminação", de Albin Kurti, representa a sede de mudança porque seu combate à corrupção o tornou muito popular entre os jovens e a diáspora.



Algumas pesquisas apontam 50% dos votos ao partido reformista, mas não se sabe se Albin Kurti conseguirá uma maioria que lhe permita governar.



- A juventude foge -



"Nós chegamos, eles vão embora", prometeu Albin Kurti, de 45 anos, um grande orador que passou pelas prisões do ex-presidente sérvio Slobodan Milosevic. Ele afirma que seria "um primeiro-ministro para todos".



Seus apoiadores acusam os ex-guerrilheiros de captar recursos do Estado e de clientelismo neste território de 1,8 milhão de habitantes, onde o salário médio ronda os 500 euros (606 dólares). Como o índice de desemprego é de 50%, os jovens optam por emigrar, principalmente para a Suíça ou Alemanha.



A antiga rebelião chega às eleições com uma forte desvantagem: a ausência de várias de suas grandes figuras, como o ex-presidente Hashim Thaçi, acusado em novembro de crimes de guerra pela Justiça internacional.



As chances do VV aumentaram com o apoio da presidente interina Vjosa Osmani, de 38 anos, símbolo de uma classe política de nova geração que abandonou a LDK de centro-direita do primeiro-ministro atual Avdullah Hoti.



As pesquisas colocam o PDK do ex-presidente Thaçi e de outros ex-rebeldes cerca de 20 pontos atrás do VV. A LDK ficaria como terceira força política.



Vetevendosje já liderou as duas últimas eleições legislativas, mas ficou separado por coalizões entre outros partidos. Em 2020, o governo de Albin Kurti durou cerca de cinquenta dias antes de cair.



Desta vez, Albin Kurti espera ganhar as 61 cadeiras necessárias, sobre 120, para ficar à frente.



Nem todos apoiam o programa do movimento, que no passado participou de manifestações violentas, mas os kosovares estão fartos e querem rostos novos, estimam os analistas.