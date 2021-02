Equador vai recontar seis milhões de votos de eleição presidencial

O Equador fará a recontagem de cerca de 6 milhões de votos, que representam 45% dos eleitores, para verificar o resultado da eleição presidencial após a denúncia de uma suposta fraude, anunciou no sábado o Conselho Nacional Eleitoral (CNE).



"Mais ou menos 6 milhões de votos serão revisados, voto por voto", disse a presidente do CNE, Diana Atamaint, em coletiva de imprensa, acrescentando que entre segunda e terça-feira começaria a recontagem, que levaria cerca de 15 dias.



"Temos a obrigação de responder com transparência", afirmou.



A nova votação acontecerá após um acordo do órgão eleitoral com o líder indígena de esquerda Yaku Pérez e o ex-banqueiro de direita Guillermo Lasso, que mantêm uma disputa acirrada pelo segundo turno para a votação de 11 de abril.