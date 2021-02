Lavrov e Kerry conversaram sobre o clima em ligação

O ministro das Relações Exteriores da Russia, Serguéi Lavrov, conversou por telefone com o enviado dos Estados Unidos para a mudança climática, John Kerry, anunciou um comunicado da chanceleria russa.



"Durante a conversa, foram levantadas questões relacionadas à implementação do acordo climático de Paris", disse o comunicado publicado no sábado à noite.



Lavrov "elogiou" a decisão dos Estados Unidos de voltar ao acordo sobre o clima assinado em Paris, segundo o comunicado.



John Kerry e Serguéi Lavrov também "destacaram a necessidade de uma cooperação internacional o mais ampla possível" em questões ambientais e concordaram em "desenvolver a cooperação" dentro do Conselho Ártico, um fórum intergovernamental que reúne os oito países fronteiriços desta frágil e estratégica região.



A conversa telefônica ocorreu em um momento de forte tensão entre Rússia e os países ocidentais devido às inúmeras crises e à prisão do opositor russo Alexei Navalny.