Cidadãos tchecos cruzam para a Alemanha na véspera do fechamento da fronteira

Cidadãos tchecos cruzaram a fronteira com a Alemanha neste sábado (13), depois que Berlim ordenou o fechamento do território para conter a disseminação das cepas mais contagiosas do coronavírus.



A Alemanha anunciou na quinta-feira que iria proibir as entradas da República Tcheca e da região austríaca do Tirol. A medida vem após um aumento nos casos de variantes do coronavírus nesses territórios.



Assim, a partir de domingo a Alemanha irá impor controles de fronteira nos estados da Baviera e Saxônia.



"Eu preciso cruzar a fronteira antes da meia-noite", disse à AFP Ludovik Boucek, um caminhoneiro que lavava seu caminhão em uma área de serviço em Rozvadov, no oeste da República Tcheca.



"Fiquei contente que a empresa me informou sobre o fechamento. Não tinha ouvido nada sobre isso", acrescentou Boucek, que tem como destino final a Inglaterra.



Somente trabalhadores essenciais, como médicos ou empregados em lares de idosos, e cidadãos alemães poderão entrar na Alemanha a partir de domingo.



"Os trabalhadores fronteiriços na Alemanha precisarão de um certificado que prove que são 'indispensáveis' e um teste negativo para [covid-19] todos os dias", disse o Ministério das Relações Exteriores da República Tcheca no Twitter neste sábado, acrescentando que os controles permanecerão em vigor por " pelo menos 10 dias".



Todos os outros trabalhadores e estudantes que entrarem na Alemanha terão que passar por uma quarentena de duas semanas.