Senado dos EUA decide seguir julgamento contra Trump sem convocar testemunhas

O Senado concordou neste sábado (13) em prosseguir com o julgamento do ex-presidente Donald Trump, sem chamar testemunhas, evitando um atraso que ameaçava estender o processo por dias ou até semanas.



Os democratas que atuam como promotores chegaram a um acordo com a defesa de Trump para admitir como evidência uma declaração da congressista republicana Jamie Herrera Beutler sobre um telefonema entre o líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, e Trump no dia da invasão ao Capitólio.



Este acordo abriu caminho para o início das argumentações de encerramento do julgamento e para a votação sobre se Trump é o responsável pelas acusações de "incitamento à insurreição", o que poderia levar o julgamento de impeachment a terminar neste sábado.