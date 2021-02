Incêndio gigantesco de caminhões-tanque na fronteira entre Irã e Afeganistão

Dezenas de caminhões-tanque carregados de combustível se incendiaram neste sábado (13) em uma passagem de fronteira entre Irã e Afeganistão, criando um incêndio de grande dimensão do qual os bombeiros não conseguiam se aproximar.



O incêndio assustador ocorreu na passagem de Islam Qala, a cerca de 120 km da cidade afegã de Herat, em um estacionamento de caminhões.



"Havia entre 200 e 300 caminhões-tanque estacionados e conseguimos salvar alguns, mas a maioria foi engolida pelo fogo, que é tão grande que ninguém pode se aproximar", explicou Younus Qazi Zada, chefe da Câmara do Comércio de Herat.



"A estimativa inicial é de milhões de dólares de prejuízo, mas teremos que esperar até que o fogo seja apagado para avaliar os danos", acrescentou.



Ao menos 17 pessoas estão internadas em hospitais, algumas com sérias queimaduras, acrescentou Ibrahim Mohammadi, chefe do serviço de ambulâncias de Herat.



Jailani Farhad, porta-voz do governador da província, explicou que não há equipamento suficiente para apagar o incêndio. "Através do ministério das Relações Exteriores pedimos ajuda ao governo do Irã para conter o fogo", afirmou.



As causas do incêndio ainda são desconhecidas.



Vídeos nas redes sociais mostravam enormes chamas e nuvens de fumaça preta no céu.



Islam Qala é um dos principais pontos de fronteira do Afeganistão e o principal ponto de trânsito comercial com o Irã.



Aproveitando a situação, insurgentes talibãs atacaram um posto de controle de segurança próximo, disse Farhad.