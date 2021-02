EUA 'preocupado' com investigação da OMS na China sobre origem da covid-19

Estados Unidos tem "profundas preocupações" sobre a resposta inicial da China à crise da covid-19 e quer que Pequim "coloque à disposição seus dados desde os primeiros dias do surto", disse o assessor de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan.



Esta declaração chega dias depois de uma equipe de investigação da Organização Mundial da Saúde (OMS) voltar da cidade chinesa de Wuhan, o primeiro epicentro da pandemia, e dizer que o vírus pode ter sido originado com frutos do mar congelados, e não em um laboratório chinês como alguns haviam sugerido.



Os membros tiveram que andar na corda bamba durante a estadia, com Estados Unidos pressionando para que realizassem uma investigação "sólida" enquanto a China pedia que o assunto não fosse politizado.



"Temos profundas preocupações sobre a forma em que as primeiras conclusões da investigação da covid-19 foram comunicadas e as perguntas sobre o processo usado para chegar até elas", disse Sullivan.



"É imperativo que este relatório seja independente, com conclusões de especialistas livres de intervenção ou alteração por parte do governo chinês", continuou.



O funcionário pediu à China para "colocar seus dados desde os primeiros dias do surto à disposição".



Apesar de não ter encontrado a origem do vírus um ano depois do início da pandemia, a equipe de especialistas estrangeiros concordou que provavelmente o vírus foi transmitido dos morcegos para uma espécie de animal desconhecida antes de ser transmitido aos humanos.



A teoria de que o vírus foi criado em um experimento de laboratório que deu errado - uma teoria defendida pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e seu secretário de Estado Mike Pompeo - parece "extremamente improvável", disse a equipe, enquanto abre novas vias de investigação.



Os especialistas da OMS pediram mais dados à China sobre os casos iniciais de covid-19, informou o responsável da missão.



"Queremos mais dados. Pedimos mais dados", declarou Peter Ben Embarek.



Pequim afirmou várias vezes a teoria de que o vírus chegou na China através da embalagem de alguns produtos de frutos do mar congelados, uma teoria que a equipe da OMS não descarta.



Sullivan expressou seu "profundo respeito" pela OMS - à qual os Estados Unidos se reincorpora depois que o governo do ex-presidente Donald Trump a abandonou para protestar pela sua resposta ao vírus -, mas afirmou que proteger sua credibilidade é "uma prioridade absoluta."



O funcionário americano, no entanto, disse que "voltar a se comprometer com a OMS também significa exigir os padrões máximos. E neste momento crítico, proteger a credibilidade da OMS é uma prioridade absoluta".