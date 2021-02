Manifestação em Marrocos por fechamento de fronteiras com Ceuta

Um pequeno grupo se manifestou na sexta-feira à noite em Fnideq, norte de Marrocos, contra as consequências da crise econômica intensificada pelo fechamento de fronteiras com o enclave espanhol Ceuta, segundo a mídia local e ONGs.



"Cerca de mil manifestantes" pediram a reabertura da fronteira com Ceuta, fechada desde há um ano devido à pandemia de covid-19, e pediram alternativas econômicas para o desemprego que afeta a região, disse à AFP Mohamed Benaissa, presidente do Observatório do Norte sobre Direitos Humanos (ONDH).



As autoridades marroquinas não forneceram números.



Os manifestantes também protestam a favor da libertação de quatro pessoas detidas em uma manifestação anterior, na sexta-feira passada, por "violação do Estado de emergência sanitária", "manifestação não autorizada" e "violência contra as forças de segurança", segundo Benaissa.