Supermercado húngaro brinca de Cupido no Dia dos Namorados

Um supermercado húngaro quer facilitar os encontros nesses tempos de escassez amorosa e de pandemia, propondo aos seus clientes "cestas para solteiros" devido ao Dia dos Namorados no domingo.



Rosa para as mulheres, azul para os homens, as cestas fornecidas sob um pôster - que diz "Procuro minha alma gêmea"- esperam os compradores na entrada da loja Auchan de Csomor, ao leste da capital Budapeste.



Um painel acima das cestas também se diz: "Você é solteiro? Use as cestas para solteiros, para fazer um bom encontro em sua loja favorita"!



"É uma grande ideia em tempos de coronavírus e uma oportunidade para aqueles que buscam parceiros, se entretendo e divertindo", responde à AFP Csilla Beres, de 25 anos, aproveitando sua chance.



Para Tamas, também de 25 anos, "não temos que perder oportunidades. Vamos ver o que acontece, vamos tentar".



A equipe do supermercado pensou que já era hora de ajudar os clientes que vivem sozinhos e que não têm mais a oportunidade de conhecer gente devido às restrições da covid-19.



"Naturalmente, também chamamos a atenção sobre o respeito aos gestos de barreira quando nos aproximamos uns dos outros", diz a responsável Ildiko Varga Futo.



A operação é um sucesso e outras lojas Auchan vão propor ideias semelhantes no dia de São Valentim no domingo, segundo ela.