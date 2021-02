República Centro-Africana realizará segundo turno de legislativas em 14 de março

Os eleitores da República Centro-Africana votarão em 14 de março para o segundo turno das legislativas em determinados lugares, e para o primeiro turno nos que a votação não aconteceu por violência ou onde foi anulada por irregularidades, anunciou o presidente do país neste sábado (13).



"O corpo eleitoral da República Centro-Africana está convocado para o segundo turno das eleições legislativas para alguns setores eleitorais e para o primeiro turno para outros, no domingo 14 de março de 2021", segundo um decreto do chefe de Estado, Faustin Archange Touadéra.



"A campanha eleitoral se abre para o segundo turno em 6 de março" e "para o primeiro turno parcial em 27 de fevereiro", diz o texto.



As eleições presidenciais e legislativas aconteceram em 27 de dezembro neste país assolado desde 2013 por uma guerra civil, muito mortal até 2018 e que retomou intensidade após o anúncio de uma ofensiva rebelde para impedir as eleições.



Nesse dia, dois em cada três eleitores inscritos não conseguiram ir votar.