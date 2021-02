Mario Draghi faz juramento como primeiro-ministro da Itália

Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), fez juramento formal ao cargo neste sábado (13) como primeiro-ministro da Itália, após semanas de instabilidade na terceira economia da zona do euro.



"Juro lealdade à República", declarou Draghi diante do chefe de Estado do país, Sergio Mattarella, em uma cerimônia no palácio presidencial transmitida ao vivo pela televisão.



Draghi anunciou a lista de 23 ministros, composta por políticos de diferentes correntes e importantes tecnocratas, que terão a tarefa de resgatar o país após a pandemia.



Draghi substitui Giuseppe Conte, depois de conseguir o apoio de quase todos os partidos políticos para formar um governo de unidade que tire o país das duas crises que atravessa, sanitária e econômica.



"Super Mario", como costuma ser chamado pelo seu papel na crise da dívida europeia em 2012, deverá se submeter ao voto de confiança no Parlamento na próxima semana.



A Itália vive em fevereiro uma crise política em plena pandemia e com a pior recessão de sua história recente.