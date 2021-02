Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), tomou posse formalmente neste sábado (13) como primeiro-ministro da Itália, após semanas de instabilidade na terceira economia da zona do euro.



"Juro lealdade à República", declarou Draghi diante do chefe de Estado do país, Sergio Mattarella, em uma cerimônia no palácio presidencial transmitida ao vivo pela televisão.