EUA: democratas na Câmara preparam proposta com aumento do salário mínimo

Os democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos estão se preparando para costurar uma versão legislativa da proposta do pacote de resgate de US$ 1,9 trilhão do presidente Joe Biden na semana que vem, que incluirá um aumento do salário mínimo nacional para US$ 15 a hora, apesar de dois senadores democratas se oporem esta semana à elevação do piso.



Os democratas não podem perder um único voto de seu partido no Senado dividido igualmente. Mas o gabinete da senadora Kyrsten Sinema afirmou esta semana que ela não apoiaria a inclusão do aumento do salário mínimo no pacote, juntando-se ao senador Joe Manchin e à maioria dos republicanos.



Os republicanos alegam que o aumento do salário mínimo prejudicará as pequenas empresas durante a pandemia de covid-19 e destruirá empregos. Um relatório do escritório para orçamento do Congresso esta semana indicou que aumentar o salário mínimo para US$ 15 até 2025 poderia gerar aumentos para 27 milhões de trabalhadores e elevar 900 mil pessoas acima do limite da pobreza, mas poderia custar 1,4 milhão de empregos nos próximos quatro anos.



Fonte: Dow Jones Newswires.