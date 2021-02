FMI alerta que surto de covid-19 no Peru 'desacelerará' recuperação econômica

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou nesta sexta-feira (12) que a segunda onda da pandemia que atinge o Peru "provavelmente desacelerará a recuperação econômica" e cortou em 0,5 ponto percentual, para 8,5%, a previsão de crescimento divulgada esta semana para este ano.



Em seu relatório periódico sobre o Peru, previsto no artigo 5º do estatuto da entidade para seus membros, o FMI previu que a economia do país crescerá 8,5% neste ano, após uma forte contração de 11,4% em 2020.



Na segunda-feira, ao atualizar suas projeções para a América Latina, a agência previa expansão de 9% neste ano, com base nos dados coletados em janeiro, que técnicos do FMI ajustaram para baixo nesta sexta-feira.



"A crise está causando danos consideráveis e a produção provavelmente retornará aos níveis anteriores à pandemia em 2022", observou o FMI em um alerta de que "a perspectiva é altamente incerta e os riscos de contração prevalecem".



O Peru, onde muitas regiões estão atualmente bloqueadas, tem mais de 1,2 milhão de casos confirmados e mais de 42.000 mortes por covid-19.



O FMI destacou que se a situação de emergência for controlada até o final de março, as restrições poderão ser afrouxadas novamente no segundo trimestre e a atividade econômica poderá recuperar o dinamismo.



A agência destacou ainda que esta segunda onda pode ser mais aguda e prolongada, devido à persistente fragilidade do sistema de saúde e aos atrasos nos planos de vacinação.



Em suas recomendações, o FMI observou que o aumento dos riscos à saúde exige políticas macroeconômicas de apoio e que, na ausência de pressões inflacionárias, as condições monetárias devem permanecer expansionistas.