Guatemala alerta sobre nova caravana de migrantes de Honduras para os EUA

A Guatemala alertou nesta sexta-feira (12) sobre a formação de uma nova caravana de migrantes hondurenhos com destino aos Estados Unidos, apesar de o último êxodo ter sido reprimido em solo guatemalteco e das autoridades da região anunciarem o fechamento das fronteiras a fluxos massivos.



Alejandra Mena, porta-voz do Instituto de Migração da Guatemala, disse aos repórteres que eles têm "informações" sobre uma "possível entrada de um grande grupo de pessoas" nos próximos dias, composto por migrantes de Honduras e alguns de El Salvador, embora não foi especificada uma data.



A caravana poderia entrar por El Florido e Agua Caliente, pontos de passagem da fronteira entre Guatemala e Honduras no leste, para os quais "a comunicação é mantida com as autoridades de imigração hondurenhas para fornecer assistência abrangente", disse Mena.



Ele acrescentou que representantes de instituições de saúde e segurança da Guatemala se reuniram nesta sexta-feira para "trocar informações e apresentar as lições aprendidas" com as caravanas anteriores.



Em meados de janeiro, a polícia e os soldados da Guatemala dissolveram à força uma caravana com milhares de migrantes hondurenhos, incluindo centenas de crianças, que invadiram a fronteira sem apresentar documentos ou teste negativo da covid-19, exigidos pelo governo.



As forças de segurança agiram por decreto do presidente Alejandro Giammattei, que ordenou interromper seu avanço devido aos riscos da pandemia de coronavírus, que deixou mais de 166.200 casos e 6.000 mortes nos últimos 11 meses na Guatemala.



Cerca de 7.000 pessoas participaram da última caravana e a maioria foi reenviada a Honduras, segundo dados oficiais da Guatemala que atacaram o país vizinho por não impedir sua saída.



Uma semana depois dos migrantes serem expulsos, inclusive com o uso de cassetetes, pelos agentes uniformizados, diplomatas dos Estados Unidos, México e Guatemala alertaram que as fronteiras seriam fechadas para evitar a passagem de outras caravanas.



Desde outubro de 2018, a migração ilegal da América Central para os Estados Unidos deu uma guinada com a saída de caravanas de milhares de pessoas, principalmente do norte de Honduras.



Os integrantes da última caravana garantiram que fugiam da pobreza, da violência e da crise deixada pela passagem de dois furacões em novembro e marchavam esperançosos de que as condições migratórias fossem mais flexíveis com a chegada de Joe Biden ao poder nos Estados Unidos Estados.