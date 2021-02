A defesa de Donald Trump no julgamento político no Senado dos Estados Unidos concluiu sua argumentação nesta sexta-feira (12) com um apelo de absolvição para o ex-presidente, após a acusação de "incitamento à insurreição".



Bruce Castor, um dos advogados de Trump, afirmou que o objetivo do impeachment é "anular os 75 milhões de eleitores de Trump e penalizar pontos de vista políticos".



O julgamento agora vai para a fase de interrogatório dos senadores, que atuam como jurados no processo.