Psaki: Casa Branca não influencia CDC sobre diretrizes para abertura de escolas

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que a meta do país é abrir escolas cinco vezes por semana, mas a ação deve ser feita em segurança respeitando as decisões do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).



Psaki destacou ainda que, para diminuir casos, americanos não devem abandonar o uso de máscaras, mesmo depois de vacinados contra a covid-19.