Sérvia mais perto de produzir vacina russa Sputnik V

A Rússia aprovou "preliminarmente" a produção da vacina contra o coronavírus Sputnik V na Sérvia, disse o ministro sérvio de Desenvolvimento de Tecnologia, Nenad Popovic, nesta sexta-feira(12).



"Os ministros russos da Indústria e Comércio, o Fundo Russo para Investimentos Diretos e o Instituto Estatal de Medicamentos estão satisfeitos com o que viram no Instituto Torlak" de virologia, disse o ministro em comunicado, após a visita de uma delegação russa a este centro de Belgrado.



"A primeira fase de produção da vacina russa Sputnik V no território da Sérvia foi preliminarmente aprovada", disse ele.



Essa primeira fase, que deve começar dentro de dois ou três meses, inclui o transporte da substância da Rússia, sua embalagem no Instituto Torlak e distribuição na Sérvia e região, explicou o ministro.



Segundo Popovic, a "produção total" do imunizante na Sérvia exigirá a visita de uma segunda delegação de especialistas russos nas próximas duas semanas.



Esses especialistas avaliarão as condições tecnológicas e técnicas que a Sérvia terá de atender para produzir a vacina russa. Em 19 de janeiro, a Sérvia se tornou o primeiro país da Europa a administrar a vacina chinesa Sinopharm.



Neste momento, naquele país balcânico, com 7 milhões de habitantes, já foram vacinadas 600.000 pessoas, o que torna a sua taxa de vacinação a mais elevada da Europa continental.



Além das vacinas russas e chinesas, a Sérvia está usando a desenvolvida pela Pfizer / BioNTech. Desde o início da epidemia, a Sérvia registrou 417.871 casos de covid-19, dos quais 4.199 foram fatais.