Pandemia, clima e imposto digital são temas do G7 de Finanças

Os países industrializados devem colocar as questões climáticas no centro de suas decisões econômicas, ajudar os países mais pobres a lidar com a pandemia e avançar no imposto digital, argumentou o Reino Unido, que presidiu uma reunião do G7 de Finanças, nesta sexta-feira (12).



Ministros das finanças e banqueiros centrais da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido se reuniram por videoconferência.



Estavam acompanhados por autoridades do Banco Central Europeu (BCE), do Eurogrupo, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, sob a presidência do Ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, e do governador do Banco da Inglaterra , Andrew Bailey.



Este foi o primeiro G7 de Finanças desde a eleição de Joe Biden, com a presença da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen.



A reunião foi um prelúdio para a Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do G7, que será realizada de 11 a 13 de junho na Cornualha, sudoeste da Inglaterra.



Nela, Sunak exortou os participantes a agir para ajudar os países mais vulneráveis em 2021 e fazer do clima uma prioridade central para alcançar uma retomada econômica "verde" após a pandemia.



As questões climáticas ocupam um lugar de destaque na agenda de Londres, que neste mês assume a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas e em novembro sediará a COP26, em Glasgow.



O ministro britânico defendeu uma distribuição rápida e justa das vacinas da covid-19 em todo o mundo e insistiu que as instituições financeiras internacionais devem ter ferramentas certas para ajudar os países pobres a enfrentar a crise.



Em sua conta no Twitter, o presidente do Grupo do Banco Mundial, David Malpass, elogiou como um "bom debate sobre desigualdades, vacinas, clima, vulnerabilidades e a necessidade de uma ponto comum sobre a reunião da dívida".



Londres acrescentou que o G7 de Finanças também reconhece a necessidade de avançar para uma solução internacional sobre um imposto aos gigantes digitais que saíram ganhando com a pandemia, já que muitos países enfrentaram uma retração econômica sem precedentes.



O Reino Unido se propôs a chegar a um acordo sobre isso em meados de 2021, cumprindo o prazo estabelecido pelo G20. Sunak pediu que isso fosse trabalhado no G7, no G20 e na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).