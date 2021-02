Policial belga condenado por morte de menina migrante em 2018

A justiça belga condenou um policial a um ano de prisão nesta sexta-feira (12) pelos disparos efetuados contra um veículo que transportava imigrantes em 2018, e que causaram a morte de uma menina curda de 2 anos.



Assim, um tribunal de Mons impôs a pena solicitada pela acusação contra o policial por "homicídio culposo". O motorista do veículo, Jargew Del, um curdo iraquiano de 21 anos, foi condenado a quatro anos de prisão.



Em novembro, o policial Victor Manuel Jacinto Gonçalves, de 48 anos, declarou ao tribunal que não teria efetuado os disparos se soubesse que havia imigrantes dentro do veículo.



De acordo com as investigações, a patrulha policial identificou em uma rodovia um veículo suspeito que se recusou a parar na fiscalização. Logo, o policial disparou para forçá-lo a parar.



A morte da menina, chamada Mawda, ocorreu em 17 de maio de 2018, e desde então se tornou um escândalo nacional e um símbolo para ativistas pelos direitos dos imigrantes contra o que consideram uma "desumanização" de migrantes sem documentos que vivem na Bélgica.



Os pais da menina, que no dia do ocorrido buscavam chegar ao Reino Unido, se instalaram na Bélgica e receberam autorização para residência por razões humanitárias.