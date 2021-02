Agência sanitária europeia alerta que vírus permanecerá 'entre nós'

O mundo deve estar ciente que a covid-19 continuará "entre nós", alertou nesta sexta-feira (12) a diretora da agência europeia encarregada de doenças em uma entrevista à AFP.



"Agora parece mais provável que fique" do que desapareça, declarou Andrea Ammon, diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC). "Parece que se adaptou muito bem aos humanos. Então devemos nos preparar para que fique entre nós", acrescentou.



"Não seria o primeiro vírus a ficar conosco para sempre, porque não é uma característica incomum para um vírus", destacou a responsável.



Embora as vacinas reduzam drasticamente o risco de contrair covid-19, os cientistas ainda não sabem se também previnem a transmissão do vírus.



As variantes, especialmente as sul-africanas e brasileiras, complicam a situação, já que são suspeitas de diminuir a eficácia da vacina.



"A pergunta é o que significa isso para a eficácia da vacina", destacou Ammon, dando o exemplo da gripe sazonal para a qual as vacinas se adaptam todos os anos.



"É possível que ocorra o mesmo, ou que em algum momento (o vírus) se estabilize e possamos usar uma vacina durante um longo período", disse à AFP por vídeoconferência.