Todas as hipóteses sobre a origem do coronavírus permanecem abertas, declarou nesta sexta-feira (12) o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Foram levantadas algumas questões sobre se algumas hipóteses haviam sido descartadas (...) Quero confirmar que todas as hipóteses permanecem abertas", disse Tedros em entrevista coletiva virtual, após o retorno da missão de especialistas da OMS à cidade chinesa de Wuhan.