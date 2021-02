O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira em uma entrevista ao canal CNN que está "ansioso" para ver o que farão os republicanos durante o julgamento político contra o ex-presidente Donald Trump no Senado.



"Estou ansioso para ver o que meus amigos republicanos farão, se eles vão levantar", disse Biden.



O presidente democrata - que passou décadas no Senado - reafirmou, no entanto, que não vai falar sobre a questão com nenhum congressista em particular.



Nesta sexta-feira, a defesa do ex-presidente republicano começa a sua argumentação no julgamento político pelas acusações de "incitação à insurreição" pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro.



Apesar de alguns senadores republicanos expressarem apoio aos argumentos apresentados pelos democratas no julgamento esta semana, Trump mantém um controle férreo sobre o partido, o que torna improvável que ele seja condenado.