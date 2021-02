O combate pela verdade de uma vítima do tráfico de crianças na Guatemala

Carmen María Vega foi adotada na França aos 9 meses de vida. Anos depois, quando viajou à Guatemala, seu país de origem, em busca de sua mãe biológica, descobriu que era na verdade uma criança roubada e não abandonada, como sempre acreditou.



"A única coisa que eu sabia era que minha mãe biológica era uma ativista guatemalteca que teve que me abandonar para salvar minha vida. Isso é o que a associação que organizou minha adoção disse aos meus pais adotivos", disse Vega, agora com 36 anos, à AFP.



Seus pais, um casal amoroso de Lyon (centro-leste), nunca esconderam que ela havia sido adotada. "De qualquer forma, era bastante óbvio, porque são muito brancos", ri a mulher, de pele escura e olhos pretos amendoados.



"Você não saiu do ventre da mamãe, mas é como se tivesse saído, eu te amo da mesma forma", repetia incansavelmente sua mãe adotiva, Martine, desde a mais tenra infância.



A associação belga que mediou a adoção, Make Bridge, garantiu a eles que sua mãe biológica a havia abandonado. Todo o processo parecia legítimo.



"Até meus 26 anos, tínhamos nossa própria maneira de lidar com a adoção, sem tabus. Porque basicamente não era um problema. Uma adoção bem-sucedida é uma adoção com amor", afirma.



Mas, com o tempo, a necessidade "visceral" de saber de onde veio cresceu. "Estava faltando pedaços da minha história para poder me construir plenamente", explica Vega, que hoje mora em Paris, onde se dedica à música e ao cinema.



Foi então que decidiu embarcar em uma viagem à Guatemala com apenas uma mochila nas costas e um papel no qual estava escrito o nome de sua mãe biológica, a data e o local de seu nascimento: "11 de julho de 1984. Colonia El Limón, zona 18, Cidade da Guatemala".



"Me fazia mil perguntas... Tinha me preparado para o mais difícil: minha mãe estava morta, não queria me ver ou me pediria dinheiro... Enfim, criei um monte de cenários possíveis um pouco horríveis na minha cabeça, mas o tráfico de crianças nem me ocorreu!", admite.



- 'Como um tapa na cara' -



Antes da viagem, ela entrou em contato com Vincent Simon, porta-voz francês de Rigoberta Menchú, prêmio Nobel da Paz em 1992, que concordou em acompanhá-la em sua jornada.



"Ele era o meu anjo da guarda", lembra Carmen María, que não fala espanhol e não sabia quase nada sobre o país em que nasceu.



Sua jornada foi relatada em um livro publicado na França pouco antes do início da pandemia. Juntos, eles viajaram pelo país.



"Começamos pelo básico, primeiro fomos ao Renap (Registro Nacional de Pessoas) para obter uma cópia da certidão de nascimento da minha mãe". Lá conseguiram seu último endereço conhecido, mas ela não morava mais lá.



"Durante a viagem entendi que o tráfico de crianças era comum naquela época. Foi como levar um tapa na cara", diz a mulher, que seguiu a trilha até encontrar o avô materno, que revelou sua verdadeira história.



A Guatemala viveu uma das guerras civis mais longas e sangrentas da América Central (1960-1996), durante a qual milhares de crianças foram separadas de seus pais por roubos, compras ou fraudes, antes de serem enviadas ao exterior, de acordo com a Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala (CICIG), entidade ligada à ONU para ajudar no combate à corrupção.



Até 2008, quando entrou em vigor uma nova lei, as adoções eram um negócio que gerava cerca de 250 milhões de dólares por ano na Guatemala, produto de cerca de 5 mil adoções ilegais por ano, segundo dados oficiais.



Carmen María descobriu que sua mãe não era uma "heroína feminista que lutou contra a ditadura", mas uma pobre mãe solteira que precisava que alguém cuidasse de sua filha para poder trabalhar. Mas foi enganada e nunca teve a filha devolvida.



Também descobriu que a mãe agora mora na Bélgica. "Eu viajei 8.000 quilômetros para procurá-la e ela está na Europa? A dois passos da França? Não pude acreditar".



Para seus pais adotivos, essa descoberta foi um "cataclismo". "Eles queriam uma família e descobriram que haviam desfeito uma, também foram enganados. Demorou muito para aceitar que essa era a nossa história".



Ao retornar à Europa, Carmen María entrou em contato com Alba, sua mãe biológica. Mas a relação é pouca. "Eu não poderia dar a ela o amor de que ela precisava", explica.



Junto com outras crianças guatemaltecas, apresentou uma queixa na Bélgica contra a associação Make Bridge. "Sou apenas um pequeno elo na cadeia de todas as crianças roubadas", diz.



Hoje consegue falar de sua dolorosa história de forma "serena". "Meu objetivo é que os fatos sejam reconhecidos", afirma. Em um futuro não muito distante, pretende empreender uma nova jornada em busca de seu pai. "Eu preciso, para fechar o círculo."