A Hungria se tornará nesta sexta-feira o primeiro país da União Europeia (UE) a utilizar a vacina russa Sputnik V contra o coronavírus, anunciou diretora geral de Saúde do país, Cecilia Muller.



"Hoje (sexta-feira) começamos a imunizar com a vacina Sputnik V. Isto acontecerá nos centros de vacinação designados pelas autoridades", declarou.



A agência reguladora húngara autorizou o uso da vacina em meados de janeiro, depois das críticas de Budapeste à "lentidão" da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) no processo de aprovação de vacinas.



Até agora, a UE autorizou três vacinas contra a covid-19: Moderna e AstraZeneca.