Navalny comparece em audiência de processo por difamação

O opositor russo Alexei Navalny se apresentou nesta sexta-feira (12) ante um tribunal para a retomada de um julgamento por difamação, dez dias depois de ter sido condenado a quase três anos de prisão.



A audiência teve início pouco depois das 07h00 GMT (4h00 de Brasília), na presença do opositor.



Muitos agentes foram posicionados em torno do tribunal, constatou a AFP.



No início desta segunda audiência, a defesa contestou a juíza, e Navalny, do recinto de vidro reservado aos réus, disse à presidente Vera Alimova para "ter aulas" de direito.



Navalny já havia repreendido a Promotoria e a juíza na semana passada, acusando-as de submissão ao poder político.



O militante anticorrupção é acusado de ter disseminado informações "falsas" e "insultuosas" sobre um veterano combatente da Segunda Guerra Mundial, que havia defendido em um vídeo um referendo que endossava uma extensão dos poderes de Vladimir Putin.



Navalny descreveu os participantes do vídeo, inclusive o veterano, como "vergonha da Nação" e "traidores".



O julgamento começou em 5 de fevereiro, com o testemunho de seu acusador, Ignat Artiomenko, um ex-combatente de 94 anos com saúde debilitada.



Navalny, 44, já foi condenado em 2 de fevereiro a dois anos e oito meses de prisão por não ter cumprido um controle judicial de 2014.



Em agosto passado, Navalny sofreu um envenenado, pelo qual ele acusa o presidente Putin. Ele foi transferido para a Alemanha, onde foi tratado em um hospital, mas ao retornar à Rússia em 17 de janeiro foi preso.



Sua prisão gerou manifestações em todo o país, que resultaram em repressão e mais de 10.000 prisões.