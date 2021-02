Austrália: Melbourne inicia terceiro lockdown para combater a covid-19

A segunda maior cidade da Austrália, Melbourne, vai iniciar um terceiro lockdown nesta sexta-feira devido a um surto da variante inglesa do coronavírus que já contaminou 13 pessoas. Os 6,5 milhões de habitantes ficarão em isolamento até a próxima quarta-feira, 17.



Os moradores da cidade poderão sair de casa para se exercitar ou em casos de deslocamentos essenciais. Apenas voos internacionais que já estavam no ar quando o lockdown foi decretado poderão pousar no aeroporto de Melbourne. Escolas e a maior parte das empresas ficarão fechadas.



Melbourne saiu de um lockdown de 111 dias em outubro, depois de uma onda de infecções pelo novo coronavírus que chegou ao pico de 725 novos casos diários. Alguns Estados da Austrália impuseram restrições a viajantes que partem da cidade.