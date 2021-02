Opas relata menor aumento nos casos e mortes de covid-19 nas Américas no último mês

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) informou nesta quinta-feira (11) um aumento menor nos casos e mortes por covid-19 na região das Américas no último mês, de acordo com a última atualização epidemiológica.



Entre 15 de janeiro e 8 de fevereiro de 2021, as infecções por coronavírus nos 56 países e territórios americanos aumentaram 14% e os óbitos o mesmo valor, indicou a Opas, escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS).



Esses números são menores do que os registrados entre 11 de dezembro de 2020 e 14 de janeiro de 2021, quando as infecções por covid-19 cresceram 28% e as mortes, 19%.



Por outro lado, até 9 de fevereiro, 20 países notificaram a circulação de uma ou mais das três variantes preocupantes da covid-19.



Até agora, a mutação inicialmente detectada no Reino Unido foi documentada em 17 países, e as identificadas pela primeira vez na África do Sul e no Brasil foram registradas em quatro países cada, revelou a Opas.



Os Estados Unidos são o único país que relatou a identificação de todas as três variantes do vírus, enquanto Argentina, Brasil, Canadá e Peru relataram duas delas. O resto dos países e territórios das Américas relataram apenas uma das variantes.



A Opas também forneceu números para a chamada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) em crianças e adolescentes, que foi observada cronologicamente associada com covid-19.



Disse que, de meados de maio de 2020 a 8 de fevereiro de 2021, foram notificados 3.015 casos confirmados acumulados de SIM-P, entre os quais houve 84 mortes em 17 países e territórios das Américas.



Isso representa um aumento relativo de 9% nos casos e 7% nos óbitos em relação à atualização epidemiológica de 15 de janeiro.



Do total de casos notificados do SIM-P para os quais existem dados de idade e sexo, o maior número de casos e óbitos ocorreu na faixa etária de 0 a 4 anos.



A pandemia de coronavírus causou pelo menos 2,35 milhões de mortes em todo o mundo desde que o escritório da OMS na China relatou o surgimento da doença em dezembro de 2019.



Destes, 1,12 milhão de mortes correspondem à região das Américas, de acordo com uma contagem da AFP com base em fontes oficiais.