Impressionante acidente envolvendo 70 veículos mata cinco pessoas no Texas

Grave colisão entre carros deixou pelo menos 40 feridos e cinco mortos (foto: Reprodução)



Cinco pessoas morreram em um incrível engavetamento que envolveu 70 veículos numa rodovia do Texas, nos Estados Unidos. As batidas ocorreram perto de Fort Worth, na região metropolitana de Dallas. Autoridades formaram um centro de reencontro e socorro das famílias próximo à área do acidente.

Pelo menos 40 pessoas foram encaminhadas aos hospitais da região para atendimento. O número de feridos pode subir, já que várias ambulâncias continuam em atendimento às vítimas





De acordo com a polícia, o acidente ocorreu porque vários veículos perderam o controle em virtude de gelo na pista. Equipes também atuam no local para ajudar a limpar a rodovia.





Porta-voz de um serviço de ambulância, Matt Zavadski, pediu aos moradores que evitem tumulto na região “Temos muitas equipes de emergência trabalhando neste momento. A última coisa que precisamos é gente que não precisa se envolvendo em qualquer tipo de acidente”.





Ele admitiu que a situação da pista estava difícil no momento: “Vários socorristas escorregaram durante as buscas por feridos”.