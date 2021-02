Chick Corea, o grande compositor americano de jazz e pioneiro do teclado elétrico, morreu em 9 de fevereiro, aos 79 anos, vítima de um câncer raro, indicou um comunicado publicado em sua página no Facebook.



"Quero agradecer a todos que, ao longo do meu caminho, ajudaram a que as chamas da música continuem queimando forte", escreveu Corea em uma mensagem que sua equipe divulgou em forma de comunicado.



"É minha esperança que aqueles que se sentirem inclinados a tocar, escrever, atuar ou algo similar, o façam. Se não for por vocês, que seja pelo resto de nós. Não só o mundo precisa de artistas, como também é muito divertido", acrescentou.