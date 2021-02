Democratas alertam que Trump é risco contínuo a menos que seja interrompido

Parlamentares dos Estados Unidos do lado da acusação no julgamento do impeachment do ex-presidente Donald Trump estão desenvolvendo um de seus principais temas do terceiro dia de audiência: o comportamento de Trump provocou estragos de longo prazo e a condenação é necessária por causa da violência que ele poderia incitar no futuro.



"Se deixarmos ele escapar impune e depois vier para a capital do seu Estado ou voltar aqui novamente, o que vamos dizer?" disse o deputado democrata Jamie Raskin, de Maryland. Já uma democrata do Colorado, Diana DeGette, reproduziu um clipe de Trump aos aliados após o ataque. "A todos os meus maravilhosos apoiadores, sei que estão decepcionados. Mas quero que saibam que nossa incrível jornada está apenas começando", diz Trump no vídeo. "Ele está certo. A menos que ajamos, a violência está apenas começando", disse ela.



DeGette afirma que extremistas usaram o ataque ao Capitólio para recrutar novos membros e descreveu como as tropas da Guarda Nacional se mobilizaram nas capitais de todo o país sob alertas de novos ataques em 20 de janeiro, dia da posse do presidente Joe Biden. "Impeachment não é punir, mas prevenir", disse ela. "Não estamos aqui para punir Donald Trump. Estamos aqui para impedir que as sementes do ódio que ele plantou produzam qualquer fruto." Fonte: Dow Jones Newswires.