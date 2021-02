Biden participará remotamente da Conferência de Segurança de Munique no dia 19

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participará remotamente no dia 19 de fevereiro da Conferência de Segurança de Munique, informaram nesta quinta-feira (11) os organizadores deste tradicional evento na Alemanha.



"Estamos muito satisfeitos e honrados em anunciar que o presidente Joe Biden retornará à Conferência em 19 de fevereiro", disseram em um tuíte.



Biden participou da conferência de 2009 e 2013, quando era vice-presidente de Barack Obama.



Todos os anos, chefes de Estado e de Governo, empresários, especialistas e diplomatas se reúnem na capital do estado alemão da Baviera (oeste) para discutir questões de defesa e segurança.



Este ano, por conta do coronavírus, o evento será realizado virtualmente, entre os dias 19 e 21 de fevereiro.



Além de Biden, está prevista a participação do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, o chefe da Otan, Jens Stoltenberg, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entre outros.