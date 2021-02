Ataque contra comboio da ONU no Afeganistão deixa cinco mortos

Cinco agentes de segurança afegãos foram mortos nesta quinta-feira (11) em um ataque a um comboio da Nações Unidas que escoltavam na província de Cabul, anunciou a missão da ONU.



Nenhum funcionário da ONU ficou ferido no ataque, que ocorreu no distrito de Surobi, uma área instável na província que rodeia a capital afegã.



"A família das Nações Unidas no Afeganistão lamenta a morte de cinco agentes do serviço de proteção em um incidente ocorrido hoje no distrito de Surobi", tuitou a missão da ONU naquele país (Unama).



Os mortos pertenciam a uma unidade especializada do Ministério do Interior.



A violência no Afeganistão aumentou nos últimos meses, apesar das negociações de paz desde setembro no Catar entre os Talibãs e o governo afegão.



Os Talibãs realizam ataques diários contra as forças do governo em áreas rurais.