Alemanha se diz disposta a receber 50 opositores bielorrussos

A Alemanha está disposta a receber cinquenta opositores bielorrussos, declarou o governo nesta quinta-feira (11).



"O ministério do Interior e o ministério das Relações Exteriores concordaram em admitir na Alemanha até 50 pessoas perseguidas politicamente e suas famílias", anunciaram as pastas em resposta a uma pergunta de um deputado.



As chegadas "começarão o mais cedo possível", informaram os ministérios, que especificaram que não se trata de uma "admissão em grupo", mas de situações examinadas caso a caso.



Berlim não reconheceu a reeleição do presidente Alexander Lukashenko devido à "falta de legitimidade democrática", informou o governo de Angela Merkel em 23 de setembro.



Lukashenko, por sua vez, afirmou nesta quinta-feira diante de uma assembleia de apoiadores que havia combatido com sucesso uma "blitzkrieg" (guerra relâmpago em alemão, aludindo aos ataques do exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial) ao longo de 2020 com a repressão aos protestos contra ele em todo o país.



No auge das manifestações, a maior onda contestatória desde a chegada de Lukashenko ao poder, em 1994, o presidente prometeu que durante a assembleia apresentaria reformas institucionais e constitucionais. Mas, nesta quinta, simplesmente pediu aos delegados que "refletissem" sobre o assunto.