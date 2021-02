Amazon e grife italiana denunciam falsificações nos EUA

A Amazon e a Salvatore Ferragamo entraram com duas ações judiciais em tribunais dos Estados Unidos nesta quinta-feira (11) contra vários vendedores, acusando-os de usar a loja virtual para oferecer falsificações de produtos de luxo da marca italiana.



As ações, ajuizadas separadamente, acusam quatro comerciantes individuais e três empresas sediadas nos Estados Unidos ou na China de vender imitações de cintos da Ferragamo, com seu logo e design, na Amazon.



As empresas argumentaram que compraram alguns dos produtos e verificaram que eram falsos.



A Amazon disse que encerrou as contas dos vendedores, que compartilhavam os mesmos endereços de e-mail, dados bancários, táticas de vendas e embalagens.



"Não permitimos produtos falsificados em nossa loja e deixamos bem claro que tomamos medidas agressivas para responsabilizar os malfeitores que tentam fugir de nossas medidas preventivas", afirmou o vice-presidente da Amazon, Dharmesh Mehta.



A grife Salvatore Ferragamo, conhecida por ser dura contra falsificadores, informou que bloqueou 94 mil produtos em todo o mundo em 2020, recebendo 2,8 milhões de dólares em compensação.



