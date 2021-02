Três sírios são presos suspeitos de preparar um atentado

Três irmãos sírios suspeitos de preparar um atentado com explosivo foram detidos na Dinamarca e Alemanha, anunciou nesta quinta-feira (11) a promotoria da região alemã de Saxônia-Anhalt.



Dois deles foram detidos no fim de semana na Dinamarca e o terceiro em Hesse, região do centro da Alemanha, segundo esta fonte.



Os três homens, de 33, 36 e 40 anos, são suspeitos de preparar "um ato de violência grave que põe o Estado em risco", segundo um comunicado da promotoria, que não fornece detalhes.



Desde 2009, as autoridades da Alemanha frustraram 17 tentativas de atentado, a maioria depois de um realizado em 2016 em Berlim deixou 12 mortos, segundo o ministério do Interior.



Desde 2013, o número de islâmicos considerados perigosos e presentes na Alemanha se multiplicou por cinco e é agora 615, de acordo com o ministério do Interior.